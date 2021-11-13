В Сумах прошло гандбольное дерби 10-11 декабря в Сумах проходят матчи 6-го тура чемпионата Украины по гандболу среди команд высшей мужской лиги.

СГК «Сумы» принимает ГК «RGM Group - СумДУ». Первый матч завершился минимальной победой номинальных гостей 26:27 (13:16). После 10 минут игры вели хозяева 6:4, но уже спустя 5 минут гости вышли вперед 8:9, дальше только наращивая преимущество, до 3 мячей в конце тайма. Во втором продолжили 16:20, однако хозяева почти настигли 21:23, 24:26…

Лучшими в составе «сумчан» были: Сергей Билоус – 9 голов, Олег Бордунов – 6, у «политеха» - Иван Чеботар – 10, Богдан Перекупко – 5…

Другие матчи дня:

ДЮСШ Лагутина (Запорожье) – «ХАИ-ФГХО» (Харьков) 17-30 (9-13)

«ХНУ-ДЮСШ №1» (Хмельницкий) – «Динамо-Академия» (Полтава) 10-0 (неявка)

Повторные матчи завтра.