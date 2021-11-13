Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:28156

В Сумах прошло гандбольное дерби

10-11 декабря в Сумах проходят матчи 6-го тура чемпионата Украины по гандболу среди команд высшей мужской лиги.

СГК «Сумы» принимает ГК «RGM Group - СумДУ». Первый матч завершился минимальной победой номинальных гостей 26:27 (13:16). После 10 минут игры вели хозяева 6:4, но уже спустя 5 минут гости вышли вперед 8:9, дальше только наращивая преимущество, до 3 мячей в конце тайма. Во втором продолжили 16:20, однако хозяева почти настигли 21:23, 24:26…

Лучшими в составе «сумчан» были: Сергей Билоус – 9 голов, Олег Бордунов – 6, у «политеха» - Иван Чеботар – 10, Богдан Перекупко – 5…

Другие матчи дня:

ДЮСШ Лагутина (Запорожье) – «ХАИ-ФГХО» (Харьков) 17-30 (9-13)

«ХНУ-ДЮСШ №1» (Хмельницкий) – «Динамо-Академия» (Полтава) 10-0 (неявка)

Повторные матчи завтра.

Спорт Гандбол
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумские гандболистки проиграли донетчанкам
05.12.2021 11:34

Сумские гандболистки проиграли донетчанкам

3-4 декабря в Кривом Роге прошли перенесенные игры 1-го тура чемпионата Украины по гандболу....

Сумские гандболисты обыграли полтавчан
04.12.2021 20:09

Сумские гандболисты обыграли полтавчан

3-4 декабря сумчане играли в Полтаве....

Сумские гандболисты снова сильнее запорожцев
27.11.2021 19:44

Сумские гандболисты снова сильнее запорожцев

Сегодня, 27 ноября, прошли повторные игры 4-го тура чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд высшей лиги....

Сумские гандболисты выиграли в Запорожье
26.11.2021 22:13

Сумские гандболисты выиграли в Запорожье

Сегодня, 26 ноября, проходят матчи 4-го тура чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд в высшей лиге....

ГК «Сумы» проиграл хмельнитчанам
13.11.2021 15:14

ГК «Сумы» проиграл хмельнитчанам

12-13 ноября прошли матчи 3-го тура чемпионата Украины по гандболу в высшей мужской лиге....

view counter
view counter

Статьи

Локальный феодализмом на границе с РФ?
Сегодня 14:50
Як і в яких приватних медичних закладах Сумщини можна отримати безоплатні послуги?
Сегодня 14:04
Андрій Деркач: «Влада має першочергово забезпечити теплом соціальні об’єкти»
Вчера 14:28
Обещанного 10 лет ждут: когда в Сумах полноценно заработает система «Безопасный город»?
Вчера 08:04
В Сумской городской галерее очередная выставка Дарьи Безкостой
08.12.2021 16:36
Дополнительные обследования при беременности
08.12.2021 16:11
Як зберегти психічне здоров’я під час пандемії COVID-19
07.12.2021 15:36
Лучшие и худшие алкогольные напитки для вечеринки
07.12.2021 13:15
Остерігайтеся шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тис. грн щепленим громадянам!
07.12.2021 13:04
5 соціально-трудових гарантій для осіб з інвалідністю
06.12.2021 11:49
Кисневі концентратори у Сумській громаді перебувають на складі
06.12.2021 11:22
Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?
06.12.2021 09:50
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.