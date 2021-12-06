Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:05225

Кому из сумчан отключат свет в среду?

Филиал "Сумский городской район электрических сетей" АО "Сумыоблэнерго" сообщает о плановых отключениях электрической энергии 15 декабря.

Отключения связаны с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи.

Во всех случаях после завершения работ напряжение подадут без уведомления.

Тел. для справок: 65-96-59, 0-800-300-247.

График отключения тут.

Общество Отключение света
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Кому в Сумах отключат свет во вторник?
Вчера 09:03

Кому в Сумах отключат свет во вторник?

Филиал "Сумский городской район электрических сетей" АО "Сумыоблэнерго" сообщает о плановых отключениях электрической энергии 14 декабря....

Кому завтра отключат свет в Сумах?
12.12.2021 10:13

Кому завтра отключат свет в Сумах?

Филиал "Сумский городской район электрических сетей" АО "Сумыоблэнерго" сообщает о плановых отключениях электрической энергии 13 декабря....

Кому отключат свет в Сумах в понедельник?
10.12.2021 08:32

Кому отключат свет в Сумах в понедельник?

Филиал "Сумский городской район электрических сетей" АО "Сумыоблэнерго" сообщает о плановых отключениях электрической энергии 13 декабря....

Кому в Сумах отключат свет в пятницу?
09.12.2021 08:03

Кому в Сумах отключат свет в пятницу?

Филиал «Сумский городской район электрических сетей» АО «Сумыоблэнерго» сообщает о плановых отключениях электрической энергии 10 декабря....

На следующей неделе Сумы могут остаться без водоснабжения
08.12.2021 15:55

На следующей неделе Сумы могут остаться без водоснабжения

АО «Сумыоблэнерго» намерено прекратить распределение электроэнергии КП «Горводоканал»....

Новости

На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 144 человек
Сегодня 08:55
На Сумщине авто слетело в кювет и врезалось в дерево: водителя доставали спасатели
Сегодня 10:45
Сумская ОГА хочет отдать театр Щепкина государству
Сегодня 10:41
Зимние каникулы у сумских школьников начнутся на Рождество
Сегодня 10:17
Доуправлялись: в проекте областного бюджета на 2022 год – дефицит средств на медицинскую отрасль
Сегодня 10:02
На Сумщине на «Большом строительстве» Зеленского «распилили» 376 тыс. грн
Сегодня 09:16
Кому из сумчан отключат свет в среду?
Сегодня 09:05
Полицейские нашли двух детей с Сумщины, которые трое суток находились в розыске
Сегодня 08:34
Сумська міська галерея запрошує на нову виставку
Сегодня 08:30
В Сумах пройдет митинг в День чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
Сегодня 08:03
Украинцы не могут сгенерировать в Дії COVID-документы: в Минцифры рассказали о сбое
Вчера 21:17
В Конотопе горел микроавтобус
Вчера 18:26
view counter
view counter

Статьи

Как получить тысячу за вакцинацию и куда потратить
Вчера 14:42
Локальный феодализм на границе с РФ?
10.12.2021 14:50
Як і в яких приватних медичних закладах Сумщини можна отримати безоплатні послуги?
10.12.2021 14:04
Андрій Деркач: «Влада має першочергово забезпечити теплом соціальні об’єкти»
09.12.2021 14:28
Обещанного 10 лет ждут: когда в Сумах полноценно заработает система «Безопасный город»?
09.12.2021 08:04
В Сумской городской галерее очередная выставка Дарьи Безкостой
08.12.2021 16:36
Дополнительные обследования при беременности
08.12.2021 16:11
Як зберегти психічне здоров’я під час пандемії COVID-19
07.12.2021 15:36
Лучшие и худшие алкогольные напитки для вечеринки
07.12.2021 13:15
Остерігайтеся шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тис. грн щепленим громадянам!
07.12.2021 13:04
5 соціально-трудових гарантій для осіб з інвалідністю
06.12.2021 11:49
Кисневі концентратори у Сумській громаді перебувають на складі
06.12.2021 11:22
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.