Игроки Сумского ЦОПа заняли 5-е место на чемпионате мира

Игроки Центра олимпийской подготовки, который создан на базе волейбольного центра СумГУ, Александр Бойко и Алексей Бублик после успешного выступления в группе в 1/8 финала победили немецкую пару Хустер / Вюст 2:0 (21-15, 21-17). А в четвертьфинале, к сожалению, проиграли бразильцам Николасу / Самуелю 0:2 (19-21, 12-21). В итоге они с еще 4 парами поделили 5-е место.
В женской части турнира Ангелина Хмиль и Татьяна Лазаренко из Запорожья в 1/8 финала выиграли у испанок Бинимелис / Фернандес да Силва 2:0 (21-18, 21-18), в четвертьфинале были сильнее датчанок Винделефф / Бисгард 2:0 (21-18, 21-17) и вышли в полуфинал, где встретятся с россиянками.
В Таиланде стартовал чемпионат мира по пляжному волейболу среди спортсменов до 19 лет....
18-21 ноября в Сумах стартовал новый сезон чемпионата Украины по пляжному волейболу....
18-20 ноября в Сумах пройдет первый тур чемпионата Украины по пляжному волейболу 2021/2022....
Квалификационный барьер соревнований FIVB WORLD TOUR 4* по пляжному волейболу успешно преодолела только одна из четырех украинских пар....
24-29 октября в Шарм-Эль-Шейхе прошел Women’s Pro Beach Volleyball Tournament....