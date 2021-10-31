Игроки Сумского ЦОПа заняли 5-е место на чемпионате мира В Таиланде продолжается чемпионат мира по пляжному волейболу среди спортсменов до 19 лет.

Игроки Центра олимпийской подготовки, который создан на базе волейбольного центра СумГУ, Александр Бойко и Алексей Бублик после успешного выступления в группе в 1/8 финала победили немецкую пару Хустер / Вюст 2:0 (21-15, 21-17). А в четвертьфинале, к сожалению, проиграли бразильцам Николасу / Самуелю 0:2 (19-21, 12-21). В итоге они с еще 4 парами поделили 5-е место.

В женской части турнира Ангелина Хмиль и Татьяна Лазаренко из Запорожья в 1/8 финала выиграли у испанок Бинимелис / Фернандес да Силва 2:0 (21-18, 21-18), в четвертьфинале были сильнее датчанок Винделефф / Бисгард 2:0 (21-18, 21-17) и вышли в полуфинал, где встретятся с россиянками.