В сумском ИРЦ появились две сенсорные комнаты

Это вознаграждение для сумских педагогов за активное участие в обучении по образовательной программе положительного развития Lions Quest «Социальные и эмоциональные компетентности ХХІ века».
Как отметила начальник управления образования и науки Антонина Данильченко, путь к его получению был непростым. Сумской городской совет, управление образования и науки, Центр профессионального развития педагогических работников, педагоги добросовестно выполняли условия и задачи организатора. В частности, учителя громады (в общей сложности почти 900 педагогов) приняли участие в около 40 тренингах. В финале громада получила для ИРЦ №1 светлую и темную сенсорную комнату.
Директор ИРЦ №1 Юлия Крикуненко отметила, что большое количество стимуляторов, которыми начинены сенсорные комнаты, поможет эффективно влиять на развитие физического, психического и социального здоровья подопечных.
"Это оборудование предоставляет новые возможности для работы с нашими детьми и будет способствовать улучшению траектории их развития", - сказала она.
Антонина Данильченко сообщила, что сенсорные комнаты будут доступны всем детям громады по предварительной записи, которую будет осуществлять ИРЦ №1.
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