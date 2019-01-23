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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:02446

В сумском ИРЦ появились две сенсорные комнаты

В Инклюзивно-ресурсном центре №1 открыты две сенсорные комнаты, оборудование которых поступило от международной неправительственной организации Lions Club International.

Это вознаграждение для сумских педагогов за активное участие в обучении по образовательной программе положительного развития Lions Quest «Социальные и эмоциональные компетентности ХХІ века».

Как отметила начальник управления образования и науки Антонина Данильченко, путь к его получению был непростым. Сумской городской совет, управление образования и науки, Центр профессионального развития педагогических работников, педагоги добросовестно выполняли условия и задачи организатора. В частности, учителя громады (в общей сложности почти 900 педагогов) приняли участие в около 40 тренингах. В финале громада получила для ИРЦ №1 светлую и темную сенсорную комнату.

Директор ИРЦ №1 Юлия Крикуненко отметила, что большое количество стимуляторов, которыми начинены сенсорные комнаты, поможет эффективно влиять на развитие физического, психического и социального здоровья подопечных.

"Это оборудование предоставляет новые возможности для работы с нашими детьми и будет способствовать улучшению траектории их развития", - сказала она.

Антонина Данильченко сообщила, что сенсорные комнаты будут доступны всем детям громады по предварительной записи, которую будет осуществлять ИРЦ №1.

Общество Инклюзивный ресурсный центр
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