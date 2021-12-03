В Тростянце пожарные ликвидировали возгорание легковушки 2 декабря в 7:48 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ 2107 по ул. Благовещенская в г. Тростянец.

О пожаре сообщили случайные прохожие, которые увидели дым и пламя из-под капота легковушки. На место происшествия был направлен дежурный караул 24-й государственной пожарно-спасательной части.

По предварительным данным, во время движения водитель увидел дым и пламя из-под капота, остановившись, он пытался сам обуздать пламя имеющимся огнетушителем до прибытия пожарных. Прибывшие на место работники Службы спасения установили, что огнем охвачена передняя часть легковушки, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальной автомобиль.

В 7:55 возгорание локализовали, а в 7:57 – потратив на тушение до полтонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.