На Сумщине полицейские задержали серийных воров-гастролеров из Харькова

В течение года на территории Ахтырщины был совершен ряд преступлений, а именно: кражи из магазинов и гаражных помещений. В ходе оперативно-розыскных мероприятий информация подтвердилась.
Благодаря установленным в городе камерам видеонаблюдения, сотрудники полиции установили автомобиль, на котором передвигались злоумышленники. Вчера на одном из пунктов надзора правоохранители увидели, как указанное авто выехало за территорию города в направлении Полтавской области.
Работники полиции за считанные минуты остановили автомобиль и задержали злоумышленников.
Ими оказались двое 33-летних жителей города Харькова. Следователи полиции уже доказали причастность мужчин к 13 подобным эпизодам.
При обыске их автомобиля были обнаружены и изъяты электроинструменты, шины, другое украденное имущество из одного из гаражных кооперативов и отмычки.
Следователи под процессуальным руководством прокуратуры уже сообщили мужчинам о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
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