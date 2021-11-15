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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:19772

На Сумщине полицейские задержали серийных воров-гастролеров из Харькова

Сотрудники группы реагирования патрульной полиции, следственного отдела и уголовного розыска Ахтырского районного отдела полиции задокументировали незаконную деятельность двух мужчин, занимавшихся кражами.

В течение года на территории Ахтырщины был совершен ряд преступлений, а именно: кражи из магазинов и гаражных помещений. В ходе оперативно-розыскных мероприятий информация подтвердилась.

Благодаря установленным в городе камерам видеонаблюдения, сотрудники полиции установили автомобиль, на котором передвигались злоумышленники. Вчера на одном из пунктов надзора правоохранители увидели, как указанное авто выехало за территорию города в направлении Полтавской области.

Работники полиции за считанные минуты остановили автомобиль и задержали злоумышленников.

Ими оказались двое 33-летних жителей города Харькова. Следователи полиции уже доказали причастность мужчин к 13 подобным эпизодам.

При обыске их автомобиля были обнаружены и изъяты электроинструменты, шины, другое украденное имущество из одного из гаражных кооперативов и отмычки.

Следователи под процессуальным руководством прокуратуры уже сообщили мужчинам о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Право Кража
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