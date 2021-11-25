На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

О пожаре сообщила соседка, которую хозяйка, почувствовав резкий запах дыма в помещении, попросила позвонить спасателям. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 18-й государственной пожарно-спасательной части.
Прибывшие на место пожарные установили, что огнем охвачено 2 кровати, перекрытие на площади до 1 кв. м, стены и потолок на площади до 2 кв. м и вещи домашнего обихода. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.
В 19:59 возгорание локализовали, а в 20:50 – потратив на тушение почти 3 тонны воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение была привлечена 1 единица специальной техники и 4 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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