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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

2 декабря в 19:36 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Донецкая в с. Слобода на Конотопщине.

О пожаре сообщила соседка, которую хозяйка, почувствовав резкий запах дыма в помещении, попросила позвонить спасателям. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 18-й государственной пожарно-спасательной части.

Прибывшие на место пожарные установили, что огнем охвачено 2 кровати, перекрытие на площади до 1 кв. м, стены и потолок на площади до 2 кв. м и вещи домашнего обихода. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 19:59 возгорание локализовали, а в 20:50 – потратив на тушение почти 3 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение была привлечена 1 единица специальной техники и 4 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар
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