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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах закрыли киоск с шаурмой и дали 10 дней на устранение антисанитарии

Во время проведения мониторинговой проверки соблюдения карантинных мер в одном из киосков по изготовлению шаурмы и других блюд восточной кухни в городе Сумы отделом государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Сумского управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области было выявлено нарушение гигиенических требований при изготовлении и реализации пищевых продуктов.

На основании обоснованного подозрения изложенного в служебной записке инспекторами было осуществлено внеплановое мероприятие в сфере безопасности пищевых продуктов. В ходе мероприятия было установлено, что мощность находится в полной антисанитарии. В киоске отсутствует водоснабжение и канализация, мощность не оборудована средствами для поддержания должной личной гигиены, а именно умывальник в неработающем состоянии, нет моющих средств для рук. Данный факт свидетельствует о невозможности надлежащего мытья овощей, рабочего инвентаря, поверхностей, где происходит приготовление блюд. Поверхности, инвентарь и оборудование грязные, покрытые слоем устаревшего жира, паутиной, остатками пищевых продуктов. Полки под столами загромождены грязными бумажными салфетками, тряпками, посторонними вещами, которые не используются для приготовления пищевых продуктов, рядом с этими вещами хранятся пищевые продукты, являющиеся ингредиентами готовых блюд.

Площадь помещения не позволяет проводить эффективную мойку и дезинфекцию поверхностей, стен, пола, оборудования, что не обеспечивает исключение перекрестного загрязнения пищевых продуктов на стадиях хранения, приготовления, перемещения. Отсутствуют условия для переодевания рабочего персонала, вообще отсутствует санитарная одежда. Также не осуществляется контроль за температурными условиями хранения пищевого сырья (мясо, соусы, овощи), что создает угрозу их микробиологическому загрязнению. Персонал, производящий пищевые продукты и непосредственно контактирующий с ним не проходит периодического санитарного осмотра.

Ввиду ряда многочисленных нарушений, выявленных во время проверки, Главным управлением было выдано решение о приостановлении производства и оборота пищевых продуктов в данном киоске сроком на 10 рабочих дней для наведения должного порядка.

Общество Госпродпотребслужба
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