Сергей Бутенко увольняется с должности начальника облздрава Об этом стало известно сегодня вечером, 2 декабря, во время заседания областной депутатской комиссии по бюджету.

Как сообщил Сергей Бутенко, он написал заявление на увольнение по собственному желанию, пишет Ваш шанс.

«Я принял такое решение исходя из личных жизненных обстоятельств, - прокомментировал он свой уход. – Когда начался ковид, глава Сумской ОГА Роман Грищенко предложил мне вернуться на должность руководителя начальника областного управления здравоохранения. Я принял его условия. За это время нам удалось стабилизировать работу управления, пройти несколько волн COVID-19. На сегодня третья волна коронавирусной инфекции уже идет на спад, вакцинация населения продолжается. Сумщина входит в четверку областей - лидеров по количеству прививок – больше 45% взрослого населения вакцинировано от COVID-19. Так как все уже выровнялось, считаю, что я как кризисный менеджер выполнил свою работу, и иду дальше».