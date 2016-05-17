Сергей Бутенко увольняется с должности начальника облздрава

Как сообщил Сергей Бутенко, он написал заявление на увольнение по собственному желанию, пишет Ваш шанс.
«Я принял такое решение исходя из личных жизненных обстоятельств, - прокомментировал он свой уход. – Когда начался ковид, глава Сумской ОГА Роман Грищенко предложил мне вернуться на должность руководителя начальника областного управления здравоохранения. Я принял его условия. За это время нам удалось стабилизировать работу управления, пройти несколько волн COVID-19. На сегодня третья волна коронавирусной инфекции уже идет на спад, вакцинация населения продолжается. Сумщина входит в четверку областей - лидеров по количеству прививок – больше 45% взрослого населения вакцинировано от COVID-19. Так как все уже выровнялось, считаю, что я как кризисный менеджер выполнил свою работу, и иду дальше».
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