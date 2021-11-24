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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:10252

Рекомендации сумчанам в связи с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон»

В связи с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон» Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Южную Африку, Ботсвану, Эсватини, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.

Украинцы, которые находятся на территории указанных стран, должны четко соблюдать противоэпидемические требования, безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов заболевания, быть готовыми к дополнительным карантинным ограничениям по прибытии в Украину.

Рекомендуем также следить за сообщениями авиаперевозчиков в связи с возможными изменениями рейсов и введением дополнительных противоэпидемических мер.

Посольство Украины в Южно-Африканской Республике открыло круглосуточную «горячую линию» для предоставления консульской помощи: +27 681 987 112. Электронная почта: emb_za@mfa.gov.ua.

Украинские граждане также могут обратиться за помощью на «горячую линию» МИД Украины: +38 044 238 1657. Электронная почта: cons_or@mfa.gov.ua.

Общество Коронавирус
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