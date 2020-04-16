Внимание! В Сумской области прогнозируют порывы ветра

Спасатели предостерегают граждан соблюдать осторожность во время непогоды и, по возможности, воздержаться от выходов на улицу. Если ухудшение погоды застало вас на улице – остерегайтесь раскидистых деревьев, линий электропередач, рекламных щитов, поскольку порывы ветра могут повлечь за собой их повреждение.
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