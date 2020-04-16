Внимание! В Сумской области прогнозируют порывы ветра По прогнозу областного Гидрометцентра, 30 ноября в течение суток по Сумской области и Сумы ожидается порывы юго-западного ветра 17-22 м/с (І уровень опасности, желтый).

Спасатели предостерегают граждан соблюдать осторожность во время непогоды и, по возможности, воздержаться от выходов на улицу. Если ухудшение погоды застало вас на улице – остерегайтесь раскидистых деревьев, линий электропередач, рекламных щитов, поскольку порывы ветра могут повлечь за собой их повреждение.