Сумчане отличились на чемпионате Украины по каратэ

Турнир собрал 600 спортсменов из 36 клубов 13 регионов. Сумскую область представляли сумские клубы «Прогресс» и «Вадокай». Результатом выступления стали:
1 место – Стойка Илья («Прогресс»);
2 место – Панченко Роман, Рагоза Алексей, Деревянко Анастасия, Бондаренко Глеб («Прогресс»), Балагуровская Алиса, Годынюк Анастасия, Лата Екатерина («Вадокай»);
3 место – Невожай Максим, Пехтерев Михаил, Тищенко Данил, Угнич София, Косарич Андрей, Касьянов Данил, Белоус Данил, Скороспешкина Жасмин, Лещук Егор, Скачок Александра, («Прогресс»), Пащенко Олег, Ярошенко Ярослав, Коваленко Александра, Дейнека Илья, Истранен Иван, Сахно Илья («Водокай»).
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