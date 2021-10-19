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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:18232

Сумчане отличились на чемпионате Украины по каратэ

Чемпионат Украины среди школьников и студентов прошел 27 ноября в г. Днепр.

Турнир собрал 600 спортсменов из 36 клубов 13 регионов. Сумскую область представляли сумские клубы «Прогресс» и «Вадокай». Результатом выступления стали:

1 место – Стойка Илья («Прогресс»);

2 место – Панченко Роман, Рагоза Алексей, Деревянко Анастасия, Бондаренко Глеб («Прогресс»), Балагуровская Алиса, Годынюк Анастасия, Лата Екатерина («Вадокай»);

3 место – Невожай Максим, Пехтерев Михаил, Тищенко Данил, Угнич София, Косарич Андрей, Касьянов Данил, Белоус Данил, Скороспешкина Жасмин, Лещук Егор, Скачок Александра, («Прогресс»), Пащенко Олег, Ярошенко Ярослав, Коваленко Александра, Дейнека Илья, Истранен Иван, Сахно Илья («Водокай»).

Спорт Каратэ
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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