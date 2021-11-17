В начале недели на Сумщине прогнозируют дожди

29 ноября: облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью +2..+7°С, днем +6..+11°С.
30 ноября: облачно с прояснениями, ночью дождь, местами сильный, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 15-20 м/с. Температура ночью 0..+5°С, днем +2..+7°С.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что на выходных...
В ближайшие дни погоду в Сумской области будет определять область повышенного давления....
В начале недели погода Сумщины будет формироваться под влиянием холодной воздушной массы в тыловой части циклона....
В выходные погода Сумщины будет формироваться под влиянием циклона....
В четверг, 18 ноября, на Сумщине, еще сохранится преимущественно сухая, в ночные часы морозная погода....