В начале недели на Сумщине прогнозируют дожди В начале новой недели под влиянием южного циклона по имени Benedikt на Сумщине ожидается дождливая, ветреная погода с колебаниями температуры.

29 ноября: облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью +2..+7°С, днем +6..+11°С. 30 ноября: облачно с прояснениями, ночью дождь, местами сильный, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 15-20 м/с. Температура ночью 0..+5°С, днем +2..+7°С.