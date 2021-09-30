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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские бойцы отличились в Харькове

27 ноября в Харькове состоялся Всеукраинский турнир по тхеквондо «Атака».

В соревнованиях приняло участие 385 участников из 34 команд 11 регионов, которых привезли 49 тренеров.

Город Сумы представляли 12 спортсменов ЦВСМ СК «Звезды Олимпа» и КДЮСШ «Авангард»:

1 место – Павленко Алиса, Мяснянкина Лиза, Удовиченко Лера;

2 место – Никитенко Антон, Горох Марина, Гайворонская Настя;

3 место – Рогальский Артем, Редька Влада, Кривошей Лера.

Подготовил спортсменов тренер Александр Хоменко.

Спорт Тхеквондо
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