Сумские биатлонисты стартовали в новом сезоне Сегодня, 25 ноября, прошли первые гонки нового Кубка IBU.

Первые гонке в шведском Идре – спринты. Открывала программу этапа женская гонка.

Лучше других девушек со своей задачей удалось справиться Даше Блашко! Допустив одну ошибку в стрельбе лежа, она словно сбросила груз ответственности, и дальше повела гонку так, как умеет. А умеет она здорово, что не раз доказывала уже в предыдущем сезоне. Чисто отработав стрельбу стоя, Блашко убежала на завершающий круг третьей, всего на шесть секунд отставая от лидерского графика немки Марион Визенсартер. В борьбе на последних километрах Даша обошла россиянку Анастасию Шевченко, но пропустила вперед француженку Каролин Коломбо, и в промежуточном финишном протоколе осталась третьей, лишь три секунды уступив Визенсартер, пишет biathlon.com.ua.

Позади еще стартовало немало сильных соперниц, но итоговая тройка осталась неизменной: немка выиграла первый официальный старт, француженка, промахнувшись дважды, умудрилась проиграть всего полсекунды, а Блашко принесла Украине первый подиум сезона, не откладывая в долгий ящик! Браво, Даша! Даже немного жаль, что по итогам этого спринта нет гонки преследования: первые четверо финишировавших уместились в интервал четырех секунд!

Интересным было соперничество за второй результат в команде, на который претендовали Бех и Абрамова. Катя была чуть лучше в скорострельности, но Оля отыграла этот гандикап на дистанции и финишировала на общем 13-м месте. Бех в итоге отстала на восемь секунд и в финишном протоколе оказалась 16-й.

С кубковыми очками завершила спринт и Надежда Белкина, которая, пробежав два круга штрафа, показала 31-е время на финише. Наконец, стартовавшей в последней группе глуховчанке Анне Кривонос тренеры изначально не ставили высоких задач на эту гонку, поскольку спортсменка пропустила значительную часть вкатки из-за травмы, полученной на предыдущем тренировочном сборе. Потому 60-е место всего с одним штрафом не должно шокировать: для Ани важно набрать форму к стартующей через две недели Универсиаде.

Спринт. Женщины

1. Марион Визенсартер (0+1) 21:02,3

2. Каролин Коломбо (0+2) +0,5

3. Дарья Блашко (1+0) +3,1

...

13. Ольга Абрамова (1+0) +39,7

16. Екатерина Бех (1+0) +47,8

31. Надежда Белкина (1+1) +1:17,7

60. Анна Кривонос (0+1) +2:12,5

Вслед за девушками, свой первый официальный старт сезона провели мужчины. Если женский состав нашей команды в Идре полностью состоял из спортсменок, готовившихся к сезону с командой А, то у мужчин старший тренер команды Б Николай Зоц рассчитывал только на своих подопечных, к тому же, отправив двух сильнейших ребят в Остерсунд. Напомним: часть команды А переболела коронавирусом совсем недавно.

В этих условиях лидером команды можно было считать Сергея Теленя, который накануне выиграл контрольную тренировку в команде Б. Вот только сам Сергей, по сути, - вчерашний юниор, и личным его рекордом в гонках Кубка IBU до сих пор было 34-е место в Брезно-Осрбли в феврале этого года. Стартовый протокол из 134-х участников делал задачу по набору кубковых очков очень непростой. Тем не менее, благодаря идеальной точности Телень с этой задачей справился, попутно обновив и свое личное достижение – 29-е место!

Самым опытным в этом составе является Виталий Труш, в активе которого участие не только на этапе Кубка мира, но даже и на чемпионате мира. Правда, было это почти три года назад, а вот сейчас у Виталия не самый лучший период, что доказал и этот старт. Хотя попадание в зачетную зону, пусть и с 39-м временем, - успех для такой представительной компании, которая собралась в Идре.

В то же время, сразу трое из шести стартовавших в спринте украинцев проводили сегодня свой дебютный старт на уровне взрослого Кубка IBU. И ребята оставили очень неплохое впечатление! 19-летний Степан Кинаш в первой же гонке на взрослом международном уровне очень зрело подошел к работе на рубеже и закрыл все десять мишеней! Да, сил на два последних километра немного не хватило, но надо понимать, что Степан лишь в этом сезоне перешел из юношеского в юниорский возраст. И уже имеет первые очки Кубка IBU за 38-е место!

Совсем немного до зачетной зоны не хватило уроженцу Сумщины Андрею Орлыку, который совсем недавно перешел из лыжных гонок. По скорости он наравне с Трушом был лучшим в команде, и на штрафной круг заглядывал всего один раз, что является успехом для экс-лыжника. Только над скоростью стрельбы Андрею предстоит еще поработать: именно потерянных на рубеже секунд не хватило сегодня для попадания в кубковые очки: 43-й.

Третий из дебютантов, наш Роман Боровик, тоже юниор, и подошел к этому старту излишне эмоционально. Показав классный разгон, он не рассчитал силы, и уже в лежке поплатился тремя кругами штрафа. Добавив еще два промаха в стойке, Роман показал лишь 106-е время на финише. Классический первый блин...

Ну и совсем не сложилась гонка у Руслана Бригадира. Из положительного он также запомнился очень неплохим разгоном, но, похоже, слишком много сил оставил на первом километре: в итоге три промаха и лишь 95-й результат.

Ну а борьба за призовые места здесь была просто головокружительной! Если у девушек разрыв между первым и третьим местами составил три секунды, то у мужчин – полторы! При этом немец Лукас Фратцшер, имея после второго рубежа третий график, в итоге добежал до золотой ступени! Всего 0,3 секунды уступил победителю норвежец Сверре Дален Аспенес, а третьим стал еще один представитель Германии Йоханнес Кюн.

Календарь первого этапа Кубка IBU «не напрягает» спортсменов спаренными первыми стартами, потому завтра они получат день отдыха. А в субботу соревнования в Идре продолжатся еще одной парой спринтерских гонок.

Спринт. Мужчины

1. Лукас Фратцшер (0+1) 24:10,6

2. Сверре Дален Аспенс (1+0) +0,3

3. Йоханнес Кюн (0+1) +1,6

...

29. Сергей Телень (0+0) +1:25,9

38. Степан Кинаш (0+0) +1:46,6

39. Виталий Труш (1+1) +1:50,6

43. Андрей Орлык (0+1) +1:54,4

95. Руслан Бригадир (1+2) +3:47,0

106. Роман Боровик (3+2) +4:45,3