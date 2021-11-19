В Сумах почтовый фургон разбил рекламную вывеску Вчера, около 11 часов 30 минут, патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Прокофьева.

На месте происшествия инспекторы установили, что 51-летний водитель транспортного средства ГАЗ был рассеян, не соблюдал безопасный интервал, в результате чего допустил наезд на препятствие, а именно рекламную вывеску, и повредил ее. Транспортное средство также получил механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя ГАЗ админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.