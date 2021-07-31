На Сумщине пьянка закончилась изнасилованием и смертью потерпевшей

Событие произошло вчера утром в городе Кролевец Конотопского района. В полицию позвонил местный мужчина и сообщил, что в его квартире лежит обнаженное тело неизвестной женщины без признаков жизни.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции во главе с руководством.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска, следователи и другие сотрудники отделения полиции № 1 (г. Кролевец) Конотопского районного отдела полиции оперативно установили ход событий того утра. Оказалось, что 53-летняя потерпевшая была знакома 45-летнему хозяину квартиры. Накануне вечером они вместе употребляли алкогольные напитки. Находясь в нетрезвом состоянии, мужчина, воспользовавшись беспомощным состоянием женщины, совершил действия сексуального характера неестественным путем. В результате полученных телесных повреждений женщина скончалась», – рассказывает начальник Конотопского районного отдела полиции Сергей Забозлаев.
В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи полиции решают вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 5 ст. 152 Уголовного кодекса Украины «Изнасилование» и избрание ему меры пресечения. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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