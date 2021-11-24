На Сумщине за вторник COVID-19 подтвердили у 324 человек

По состоянию на 24 ноября 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 122 651 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2468 летальных исходов, за минувшие сутки – 21 (Конотопский р-н – 2, Роменский р-н – 3, Сумской р-н – 13, Шосткинский р-н – 3).
От COVID-19 в Сумской области выздоровело 107 468 человек, из них за минувшие сутки – 1165 (Конотопский р-н – 294, Ахтырский р-н – 100, Роменский р-н – 23, Сумской р-н – 603, Шосткинский р -н – 145).
По показателю загруженности коек с кислородом область уже не превышает индикаторную границу. При норме 65% он находится на уровне 60%....
COVID-19 подтвердили у 255 человек (Конотопский р-н – 60, Ахтырский р-н – 37, Роменский р-н – 55, Сумской р-н –...
Статистику предоставила сегодня, 22 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
COVID-19 подтвердили у 205 человек (Конотопский р-н – 4, Ахтырский р-н – 13, Роменский р-н – 24, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 451 человек (Конотопский р-н – 37, Ахтырский р-н – 41, Роменский р-н – 34, Сумской р-н –...