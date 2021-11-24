На Сумщине за вторник COVID-19 подтвердили у 324 человек COVID-19 подтвердили у 324 человек (Конотопский р-н – 35, Ахтырский р-н – 24, Роменский р-н – 35, Сумской р-н – 196, Шосткинский р-н – 34).

По состоянию на 24 ноября 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 122 651 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2468 летальных исходов, за минувшие сутки – 21 (Конотопский р-н – 2, Роменский р-н – 3, Сумской р-н – 13, Шосткинский р-н – 3).

От COVID-19 в Сумской области выздоровело 107 468 человек, из них за минувшие сутки – 1165 (Конотопский р-н – 294, Ахтырский р-н – 100, Роменский р-н – 23, Сумской р-н – 603, Шосткинский р -н – 145).