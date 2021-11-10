Сумские власти продолжают игнорировать петиции

Уже 6 из них просрочены:
«Скасування дистанційної освіти для учнів 1-4 класів» - до ответа осталось 5 дней.
«Проїзд в маршрутних таксі по 5 грн!» - 0 дней.
«Капітальний ремонт басейну дитячого садочка «Посмішка» - 0 дней.
«Дати можливість жителям міста втановлювати індивідуальне опалення, або всією міською радою, виконавчим комітетом разом з мером на чолі у відставку» - 0 дней.
«Требуем включить отопление и наказать ответственных за несвоевременную подачу» - 0 дней.
«Зробимо місто Суми чистішим! Встановити фандомати для прийому пластикової, скляної і алюмінієвої тари» - 0 дней.
«ГРОМАДА ВИМАГАЄ - Перекрити проїзд пішохідними вулицями міста!» - 0 дней.
«Збережіть Центр дозвілля молоді!» - 0 дней.
В очередной раз в Единой системе электронных петиций скопился ряд обращений горожан, ответ на которые сумские чиновники просрочили....
Сегодня, 19 ноября, во время заседания исполкома Сумского горсовета рассматривали проект решения «О рассмотрении электронной петиции Фоменко Ю.М. «Отменить льготный...
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано сразу 4 петиции, касающиеся маршруток....
Петиция «Освещение улицы Троицкой» зарегистрирована в единой системе местных петиций....
Онлайн-петиция «Проезд в маршрутных такси по 5 грн!» собрала уже 253 голоса (для рассмотрения необходимо 250)....