Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:14403

Сумские власти продолжают игнорировать петиции

На сайте онлайн-петиций собралось 7 петиций сумчан, которые ждут ответа.

Уже 6 из них просрочены:

«Скасування дистанційної освіти для учнів 1-4 класів» - до ответа осталось 5 дней.

«Проїзд в маршрутних таксі по 5 грн!» - 0 дней.

«Капітальний ремонт басейну дитячого садочка «Посмішка» - 0 дней.

«Дати можливість жителям міста втановлювати індивідуальне опалення, або всією міською радою, виконавчим комітетом разом з мером на чолі у відставку» - 0 дней.

«Требуем включить отопление и наказать ответственных за несвоевременную подачу» - 0 дней.

«Зробимо місто Суми чистішим! Встановити фандомати для прийому пластикової, скляної і алюмінієвої тари» - 0 дней.

«ГРОМАДА ВИМАГАЄ - Перекрити проїзд пішохідними вулицями міста!» - 0 дней.

«Збережіть Центр дозвілля молоді!» - 0 дней.

Политика Петиция
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Чиновники продолжают игнорировать петиции сумчан
19.11.2021 12:49

Чиновники продолжают игнорировать петиции сумчан

В очередной раз в Единой системе электронных петиций скопился ряд обращений горожан, ответ на которые сумские чиновники просрочили....

Сумской исполком не поддержал петицию об отмене льготного проезда для пенсионеров
19.11.2021 11:58

Сумской исполком не поддержал петицию об отмене льготного проезда для пенсионеров

Сегодня, 19 ноября, во время заседания исполкома Сумского горсовета рассматривали проект решения «О рассмотрении электронной петиции Фоменко Ю.М. «Отменить льготный...

Сумчане массово жалуются на работу маршруток
10.11.2021 15:11

Сумчане массово жалуются на работу маршруток

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано сразу 4 петиции, касающиеся маршруток....

Сумчане жалуются на отсутствие освещения на Троицкой
10.11.2021 13:52

Сумчане жалуются на отсутствие освещения на Троицкой

Петиция «Освещение улицы Троицкой» зарегистрирована в единой системе местных петиций....

Собрала необходимое количество подписей петиция о проезде в маршрутках по 5 грн
10.11.2021 12:59

Собрала необходимое количество подписей петиция о проезде в маршрутках по 5 грн

Онлайн-петиция «Проезд в маршрутных такси по 5 грн!» собрала уже 253 голоса (для рассмотрения необходимо 250)....

Новости

На Сумщине за вторник COVID-19 подтвердили у 324 человек
Сегодня 09:05
Сумчане неприятно удивлены площадками в новом детсаду почти за 100 млн грн
Сегодня 12:14
Сумчанин, бросивший гранату в толпу посетителей ночного клуба, осужден за сопротивление и насилие в отношении правоохранителя в СИЗО
Сегодня 11:33
В Сумах пожарные спасли от уничтожения жилой дом
Сегодня 11:29
Сумские патрульные вернули домой двух пожилых людей, разыскиваемых родными
Сегодня 11:26
Мэр Сум пообещал наказать виновных в не рассмотрении петиций
Сегодня 10:57
В центре Сум отключили воду
Сегодня 10:11
Сумскому горсовету запретили распоряжаться землей
Сегодня 09:43
В Сумском горсовете произошла замена депутата
Сегодня 09:27
Сумские власти продолжают игнорировать петиции
Сегодня 09:14
На Сумщине нашли труп неизвестного мужчины
Сегодня 08:39
Кому в Сумах отключат свет в четверг?
Сегодня 08:11
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.