В Сумах строят подъездные пути к детсаду в 12-м микрорайоне

Поскольку садик возведен в еще интенсивно застраиваемом жилом микрорайоне, нормальных подъездных путей к нему пока нет: с одной стороны – грунтовая дорога, накатанная строительной техникой, с другой – разбитая той же тяжелой техникой внутриквартальная дорога с остатками асфальта.
Чтобы детям и их родителям было удобно добираться к новому детсаду, КП «Дорремстрой» начало строительство двух участков дорог с тротуарами на заездах с ул. Интернационалистов. На эти работы предусмотрена субвенция из бюджета в размере 4,6 млн. грн, пишет сайт предприятия.
В настоящее время ведутся подготовительные работы – устройство дорожного корыта, установка бортового камня и т.д.
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