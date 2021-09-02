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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:53394

В Сумах строят подъездные пути к детсаду в 12-м микрорайоне

Строительство нового детсада в 12-м микрорайоне Сум вышло на финишную прямую.

Поскольку садик возведен в еще интенсивно застраиваемом жилом микрорайоне, нормальных подъездных путей к нему пока нет: с одной стороны – грунтовая дорога, накатанная строительной техникой, с другой – разбитая той же тяжелой техникой внутриквартальная дорога с остатками асфальта.

Чтобы детям и их родителям было удобно добираться к новому детсаду, КП «Дорремстрой» начало строительство двух участков дорог с тротуарами на заездах с ул. Интернационалистов. На эти работы предусмотрена субвенция из бюджета в размере 4,6 млн. грн, пишет сайт предприятия.

В настоящее время ведутся подготовительные работы – устройство дорожного корыта, установка бортового камня и т.д.

Общество Детсад в 12-ом микрорайне Строительство дороги
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