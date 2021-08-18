Сумской борец выиграл международный турнир 20-21 ноября в Херсоне состоялся открытый Всеукраинский турнир по вольной борьбе среди юниоров и юниорок, посвященный памяти И.Кулика.

На соревнованиях присутствовали гости из других стран. Свой высокий класс подтвердил воспитанник КДЮСШ «Динамо» Олег Легкий, который в весовой категории до 92 кг в 4 встречах одолел 4 соперников. В финале Олег поборол спортсмена из Франции и стал победителем турнира, подтвердив норматив Мастера спорта Украины, завоеванный ранее на Чемпионате Украины.

Также достойно выступили Илья Котовский и Владимир Мусиенко, которые, к сожалению, не дошли до финальных встреч.