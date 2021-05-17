Сумской борец дошел до четвертьфинала чемпионата мира

В турнире участвовал сумчанин Александр Колдовский, который соревновался в весовой категории до 125 кг. Он начал соревнования с 1/8 финала, где победил Азамата Хосонова из Греции 2:1. Но в четвертьфинале уступил Олегу Болтину из Казахстана, который в итоге стал бронзовым призером.
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