Сумской борец дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2 октября в Осло стартовал чемпионат мира по вольной борьбе.

В турнире участвовал сумчанин Александр Колдовский, который соревновался в весовой категории до 125 кг. Он начал соревнования с 1/8 финала, где победил Азамата Хосонова из Греции 2:1. Но в четвертьфинале уступил Олегу Болтину из Казахстана, который в итоге стал бронзовым призером.