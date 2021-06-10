Сумской борец стал лучшим в Бердянске

Сумской тяжеловес Александр Колдовский, победив в 4 поединках, в который раз поднялся на высшую степень пьедестала уважения в весовой категории до 125 кг.
2 октября в Осло стартовал чемпионат мира по вольной борьбе....
16-18 сентября в г. Очаков состоялся чемпионат ОО «ФСО «Спартак» по вольной борьбе среди юниоров 2001-2003 г.р. и юношей 2004-2007...
Уроженец Сум Владислав Хорольский выиграл чемпионат Эстонии по вольной борьбе....
Кубок Украины по вольной борьбе завершился во Львове....
В Варшаве прошел международный рейтинговый турнир «Вацлав Циолковский» по вольной борьбе....