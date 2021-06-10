Сумской борец стал лучшим в Бердянске В Бердянске состоялся Всеукраинский турнир по вольной борьбе памяти В.Федоренко.

Сумской тяжеловес Александр Колдовский, победив в 4 поединках, в который раз поднялся на высшую степень пьедестала уважения в весовой категории до 125 кг.