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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумской борец стал лучшим в Бердянске

В Бердянске состоялся Всеукраинский турнир по вольной борьбе памяти В.Федоренко.

Сумской тяжеловес Александр Колдовский, победив в 4 поединках, в который раз поднялся на высшую степень пьедестала уважения в весовой категории до 125 кг.

Спорт Вольная борьба
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