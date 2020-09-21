Сумские вольники отличились в Очакове

В этих соревнованиях принимали участие воспитанники Сумской городской ДЮСШ «Спартак», которые продемонстрировали свое мастерство в поединках и заняли соответствующие места:
Фукалов Владислав - I место (в/к 74 кг)
Гребченко Илья - I место (в/к 92 кг)
Рябик-Юзвак Николай - II место (в/к 85 кг)
Нездоймышев Олег - II место (в/к 41 кг)
Спортсменов подготовил тренер Лемешенко Руслан Владимирович.
Поляков Максим - II место (в/к 120 кг)
Спортсмена подготовила тренер Тарабар Юлия Анатольевна.
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