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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские вольники отличились в Очакове

16-18 сентября в г. Очаков состоялся чемпионат ОО «ФСО «Спартак» по вольной борьбе среди юниоров 2001-2003 г.р. и юношей 2004-2007 г.р.

В этих соревнованиях принимали участие воспитанники Сумской городской ДЮСШ «Спартак», которые продемонстрировали свое мастерство в поединках и заняли соответствующие места:

Фукалов Владислав - I место (в/к 74 кг)

Гребченко Илья - I место (в/к 92 кг)

Рябик-Юзвак Николай - II место (в/к 85 кг)

Нездоймышев Олег - II место (в/к 41 кг)

Спортсменов подготовил тренер Лемешенко Руслан Владимирович.

Поляков Максим - II место (в/к 120 кг)

Спортсмена подготовила тренер Тарабар Юлия Анатольевна.

Спорт Вольная борьба
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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