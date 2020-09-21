Сумские вольники отличились в Очакове 16-18 сентября в г. Очаков состоялся чемпионат ОО «ФСО «Спартак» по вольной борьбе среди юниоров 2001-2003 г.р. и юношей 2004-2007 г.р.

В этих соревнованиях принимали участие воспитанники Сумской городской ДЮСШ «Спартак», которые продемонстрировали свое мастерство в поединках и заняли соответствующие места: Фукалов Владислав - I место (в/к 74 кг) Гребченко Илья - I место (в/к 92 кг) Рябик-Юзвак Николай - II место (в/к 85 кг) Нездоймышев Олег - II место (в/к 41 кг) Спортсменов подготовил тренер Лемешенко Руслан Владимирович. Поляков Максим - II место (в/к 120 кг) Спортсмена подготовила тренер Тарабар Юлия Анатольевна.