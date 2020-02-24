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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумской борец выиграл Кубок Украины

Кубок Украины по вольной борьбе завершился во Львове.

Сумчанин Александр Колдовский стал победителем в весовой категории до 125 кг. В финальной схватке он за 50 секунд разделался с соперником – 10:0 - сверхубедительная и яркая победа!

Подготовили спортсмена тренеры Юрий Голуб-старший и Вадим Тасоев.

Впереди - чемпионат мира!

Спорт Вольная борьба
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Концерт органної та камерної музики
Концерты Сумська обласна філармонія
18.00
Польсько-український цирк
Польсько-український цирк
Шоу Паркінг ТРЦ "Мануфактура"
18.00
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