Сумской борец выиграл Кубок Украины

Сумчанин Александр Колдовский стал победителем в весовой категории до 125 кг. В финальной схватке он за 50 секунд разделался с соперником – 10:0 - сверхубедительная и яркая победа!
Подготовили спортсмена тренеры Юрий Голуб-старший и Вадим Тасоев.
Впереди - чемпионат мира!
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