Сумской борец выиграл Кубок Украины Кубок Украины по вольной борьбе завершился во Львове.

Сумчанин Александр Колдовский стал победителем в весовой категории до 125 кг. В финальной схватке он за 50 секунд разделался с соперником – 10:0 - сверхубедительная и яркая победа!

Подготовили спортсмена тренеры Юрий Голуб-старший и Вадим Тасоев.

Впереди - чемпионат мира!