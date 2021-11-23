Ночью на Сумщине спасатели ликвидировали пожар в зерносушилке Сегодня, 23 ноября, в 2:13 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании зерносушилки по ул. Батуринский шлях в с. Питомник Конотопского района.

Сообщил о пожаре работник предприятия, увидевший огонь через технологические отверстия сооружения. На место происшествия были направлены дежурные караулы 15-го Государственного пожарно-спасательного поста и добровольная пожарная команда местного агропредприятия.

По прибытию было установлено, что горит зерно внутри сушилки, в месте горения повреждена стенка. Спасателями были немедленно поданы стволы для тушения пожара. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось заправлять от пожарного гидранта, расположенного на расстоянии 1,5 км от очага горения.

В 3:26 возгорание было локализовано, а в 4:07 – потратив на тушение более 12 тонн воды, полностью ликвидировано.

Всего на тушение пожара было привлечено 2 единицы специальной техники и 16 человек личного состава и 1 автомобиль и 3 работника добровольной пожарной команды местного агропредприятия.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, причина пожара в настоящее время устанавливается.