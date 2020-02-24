Сумчанин стал чемпионом Эстонии

Воспитанник сумской школы борьбы Владислав Хорольский стал чемпионом Эстонии по вольной борьбе в весовой категории до 70 кг. Выпускник Института физической культуры СумГПУ не оставил ни единого шанса своим оппонентам и борцовском ковре.
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