Сумчанин стал чемпионом Эстонии Уроженец Сум Владислав Хорольский выиграл чемпионат Эстонии по вольной борьбе.

Воспитанник сумской школы борьбы Владислав Хорольский стал чемпионом Эстонии по вольной борьбе в весовой категории до 70 кг. Выпускник Института физической культуры СумГПУ не оставил ни единого шанса своим оппонентам и борцовском ковре.