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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:45430

Сумчанин стал чемпионом Эстонии

Уроженец Сум Владислав Хорольский выиграл чемпионат Эстонии по вольной борьбе.

Воспитанник сумской школы борьбы Владислав Хорольский стал чемпионом Эстонии по вольной борьбе в весовой категории до 70 кг. Выпускник Института физической культуры СумГПУ не оставил ни единого шанса своим оппонентам и борцовском ковре.

Спорт Вольная борьба
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