В Шосткинской райгосадминистрации новый руководитель

Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.
До этого Виктор Губенко занимал должность главы Середино-Будской РГА, а с мая текущего года был первым заместителем главы Шосткинской райгосадминистрации, пишет Глухов.инфо.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение «О назначении О.Тарасюк головой Шосткинского районной государственной администрации Сумской области»....
Глава Серединабудской райгосадминистрации Виктор Губенко написал в Фейсбуке пост о приоритетных направлениях развития района....
Сегодня, 26 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения о назначении трех глав райгосадминистраций в Сумской области....
Сегодня, 15 апреля, в Шостке состоялось заседание сессии районного совета....
По имеющейся информации, заместитель главы Шосткинской РГА якобы ударил руководительницу аппарата райгосадминистрации, вытолкнул ее из кабинета и угрожал…...