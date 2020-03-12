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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:22271

В Шосткинской райгосадминистрации новый руководитель

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение о назначении главы Шосткинской районной государственной администрации.

Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

До этого Виктор Губенко занимал должность главы Середино-Будской РГА, а с мая текущего года был первым заместителем главы Шосткинской райгосадминистрации, пишет Глухов.инфо.

Политика Виктор Губенко Шосткинская РГА
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