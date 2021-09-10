Завтра в Сумах пройдет сессия Сумского городского совета

В связи с действием на территории громады «красного» уровня эпидемической опасности заседание будет проходить с соблюдением всех санитарных норм и с участием только депутатского корпуса, руководства города, представителей структурных подразделений, вопросы которых будут рассматриваться, и аккредитованных при городском совете СМИ.
На Информационном портале Cумского городского совета будет проходить онлайн-трансляция сессии.
Место проведения – майдан Независимости, 2 (сессионный зал Дома советов).
Начало – 9 часов.
Повестка дня и проекты решений здесь.
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