Завтра в Сумах пройдет сессия Сумского городского совета 24 ноября состоится XIV сессия Сумского городского совета VIII созыва.

В связи с действием на территории громады «красного» уровня эпидемической опасности заседание будет проходить с соблюдением всех санитарных норм и с участием только депутатского корпуса, руководства города, представителей структурных подразделений, вопросы которых будут рассматриваться, и аккредитованных при городском совете СМИ.

На Информационном портале Cумского городского совета будет проходить онлайн-трансляция сессии.

Место проведения – майдан Независимости, 2 (сессионный зал Дома советов).

Начало – 9 часов.

Повестка дня и проекты решений здесь.