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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:09229

Кому в Сумах отключат свет в среду?

Сумской городской район электрических сетей АО "Сумыоблэнерго" сообщает о плановых отключениях электрической энергии 24 ноября.

Отключения связаны с выполнением ремонтных работ на оборудовании подстанции и воздушной линии электропередач.

Во всех случаях после завершения работ напряжение подадут без уведомления.

Тел. для справок: 65-96-59, 0-800-300-247.

График отключений тут.

Общество Отключение света
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