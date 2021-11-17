Кому в Сумах отключат свет в среду? Сумской городской район электрических сетей АО "Сумыоблэнерго" сообщает о плановых отключениях электрической энергии 24 ноября.

Отключения связаны с выполнением ремонтных работ на оборудовании подстанции и воздушной линии электропередач. Во всех случаях после завершения работ напряжение подадут без уведомления. Тел. для справок: 65-96-59, 0-800-300-247. График отключений тут.