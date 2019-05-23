О тяжелой потере сообщают на странице учебного заведения в Фейсбуке.
«Грустная весть всколыхнула творческую семью колледжа.
22 ноября отошла в Вечность преподаватель колледжа Лишенко Татьяна Николаевна – человек чистого сердца и доброй души.
Светлая память о Татьяне Николаевне, останется навсегда в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования близким и родным. Пусть Господь дарует усопшему Царство Небесное и вечный покой!» – говорится в сообщении.
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