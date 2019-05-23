Ушла из жизни преподаватель Сумского колледжа им. Бортнянского Ушла из жизни преподаватель Сумского профессионального колледжа искусств и культуры им. Д.С. Бортнянского Татьяна Лишенко.

О тяжелой потере сообщают на странице учебного заведения в Фейсбуке.

«Грустная весть всколыхнула творческую семью колледжа.

22 ноября отошла в Вечность преподаватель колледжа Лишенко Татьяна Николаевна – человек чистого сердца и доброй души.

Светлая память о Татьяне Николаевне, останется навсегда в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования близким и родным. Пусть Господь дарует усопшему Царство Небесное и вечный покой!» – говорится в сообщении.