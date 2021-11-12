Мошенники украли деньги: апелляционный суд обязал «Vodafone» возместить сумчанке моральный ущерб

Как установил суд апелляционной инстанции, действия работников компании позволили злоумышленникам мошенническим путем завладеть денежными средствами истицы на сумму 26 077 грн.
В суде женщина объясняла, что начиная с 2003 года пользуется услугами сотовой связи от ЧАО «ВФ Украина». Поскольку ее абонентский номер используется для осуществления финансовых операций в банковской системе, то в мае 2019 года она обратилась к оператору с просьбой подключить услугу «Ограничение удаленной замены SIM-карты». Данная услуга предусматривает, что замена или перевыпуск SIM-карты производится поставщиком услуг только при личном присутствии владельца номера с предъявлением паспорта.
Однако, в декабре этого же года, накануне рождественско-новогодних праздников, оператор мобильной связи по заказу неизвестного осуществил перевыпуск SIM-карты истицы, не проведя при этом идентификацию абонента, и даже не отправил SMS-предупреждение о замене карты. Таким образом, абонентский номер сумчанки попал в руки мошенников, которые в Кривом Роге воспользовались им для входа в онлайн-банкинги ПриватБанк и Monobank и за 40 минут украли почти 30 000 грн.
В апреле 2020 года истица подала иск в ЧАО «ВФ Украина». Женщина просила Заречный районный суд города Сумы взыскать с ответчика в пользу 50 000 грн морального и 26 077 грн материального ущерба, которые понесла из-за действий оператора мобильной связи. В июне 2021 года суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал.
Не согласившись с таким решением, истица обжаловал его в Сумском апелляционном суде. В частности, в своей апелляционной жалобе отмечала, что Заречный районный суд Сумы неправомерно отказал в удовлетворении иска. По ее словам, эта ситуация ухудшила здоровье истицы и ее репутацию на работе, ведь она работает в правоохранительных органах, а похищение денег перед новогодними праздниками не позволило ей «обеспечить должное празднование».
Рассмотрев материалы дела, апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении требований о возмещении морального вреда. Поскольку компания некачественно предоставила свои услуги и этим нанесла истице моральный ущерб, апелляционный суд частично удовлетворил иск пострадавшей и взыскал с Vodafone в ее пользу 10 000 гривен моральной компенсации. Относительно возмещения материального ущерба, апелляционный суд в своем постановлении отметил, что нет оснований для возмещения украденных мошенниками средств в сумме 26 077 грн, так как сам оператор мобильной связи к краже не был причастен.
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