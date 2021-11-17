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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Міжнародний тиждень тестування: де у Сумах зробити тест на ВІЛ

Сьогодні в Україні стартує Міжнародний тиждень тестування на ВІЛ та вірусні гепатити.

Розповідаємо, де безкоштовно протестуватися на вірус імунодефіциту людини в Сумах.

Яким буває тестування

Тести на ВІЛ бувають двох видів: тести ІФА та експрес-тести.

Експрес тести дозволяють отримати результат через 15-20 хвилин, а кров береться з пальця. Ще одним із швидких тестів є оральний тест на ВІЛ. Його проводять без забору крові, а лише з використанням слини пацієнта. Точність такого тесту становить 99% при чіткому дотриманні інструкції.

 ІФА-тести проводяться в спеціальних лабораторіях. Для них використовують венозну кров. Термін отримання результату може бути різним — від двох днів до двох тижнів.

Де зробити безкоштовний тест на ВІЛ у Сумах

Будь-яка людина, яка має підписану декларацію із сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром може зробити безкоштовні тести на ВІЛ і вірусні гепатити на первинці. Усі витратні матеріали входять до вартості послуг ПМД, які оплачує Національна служба здоров'я України.

Окрім цього, пройти безкоштовний тест можна в «Обласному клінічному медичному центрі соціально небезпечних захворювань». Там тестують на ВІЛ-інфекцію як за допомогою швидких тестів, так і методом ІФА.

Для молоді від 14 до 25 років безоплатне та анонімне тестування є доступним у «Клініці, дружній до молоді». Там можна зробити тест на ВІЛ, або мультитест на ВІЛ, гепатит В, С і сифіліс. Протестуватися в клініці можна за попереднім записом. Зробити це треба через «Поліклініку без черг» або, подзвонивши за номером: 095-19-48-949.

Уразливі спільноти: люди, які вживають наркотики, секс-працівники, люди, які звільнилися з місць позбавлення волі, можуть пройти безкоштовний і анонімний тест на ВІЛ у громадській організації «Клуб «Шанс». Соціальні працівники не вимагають жодних паспортних даних — новим клієнтам присвоюють унікальний код, за яким потім надають всі послуги анонімно.

Окрім цього, є можливість пройти скринінг, тобто визначити власні ризики інфікування ВІЛ, та замовити безкоштовний оральний тест на ВІЛ, скориставшись опцією «Хочу обстежитись» на сайті prozdorovia.in.ua

Общество
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