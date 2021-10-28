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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине пожарные дважды тушили возгорание легковых автомобилей

21 ноября в 18.23 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре автомобиля ВАЗ-2107 на автодороге на въезде в с. Сухая Грунь на Липоводолинщине.

На тушение направили отделение дежурного караула 21-й государственной пожарно-спасательной части из областного центра. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений огонь охватил моторный отсек и приборную панель, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на все транспортное средство.

В 18:40 спасатели локализовали возгорание. В 18:51, использовав около 1 т воды, пожар ликвидировали.

По словам водителя, во время движения из-под капота пошел дым. Он остановил автомобиль и открыл моторный отсек, откуда начало вырываться пламя. Мужчина пытался огнетушителем обуздать возгорание и позвонил с мобильного спасателям.

Допустимая причина пожара, по предварительным выводам специалистов, короткое замыкание электросети авто.

В этот же день схожий случай произошел и в г. Конотоп, где по ул. Круговой произошло возгорание автомобиля Chevrolet Nubira. На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачена передняя часть легковушки, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный жилой дом.

В 19:47 спасатели локализовали возгорание. В 19:55, использовав около 3 т воды, пожар был ликвидирован.

Всего на тушение данных пожаров привлекалось 10 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар авто
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