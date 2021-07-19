В Лебедине во время сбора металлолома погиб 12-летний мальчик Полиция устанавливает обстоятельства гибели малолетнего ребенка.

Сегодня, около 11:15, в полицию поступило сообщение о том, что в городе Лебедин на территории бывшего завода ребенка присыпало песком.

Выездом на место происшествия предварительно установлено, что двое мальчиков 12 и 13 лет собирали металлолом на территории бывшего завода. Но из-за оползня один из них оказался под завалом.

Спасатели вытащили ребенка. Однако, несмотря на реанимационные меры, парня спасти не удалось.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ст. 115 Умышленное убийство Уголовного кодекса Украины с отметкой «Несчастный случай». Устанавливаются все обстоятельства и причины этого события, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.