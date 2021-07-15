В центре Сум на остановке упало дерево

Сильный ветер повалил дерево в центре Сум, на улице Ильинской. Оно упало в районе остановки общественного транспорта, пишет СТС. Самого павильона там нет. Только лавчоки, одна из них пострадала.
7 августа в 11:47 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи по ликвидации последствий непогоды....
Дождь и порывы ветра вызвали падение деревьев, которые повредили четыре транспортных средства....
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Во время грозы с дождем сегодня вечером не повезло нескольким владельцам автомобилей....
Сегодня, 15 июля, на ул. Троицкой возле собора упало дерево....