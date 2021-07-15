В центре Сум на остановке упало дерево Сегодня, 20 ноября, дерево от порывов ветра упало на остановке общественного транспорта.

Сильный ветер повалил дерево в центре Сум, на улице Ильинской. Оно упало в районе остановки общественного транспорта, пишет СТС. Самого павильона там нет. Только лавчоки, одна из них пострадала.