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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:521

В центре Сум на остановке упало дерево

Сегодня, 20 ноября, дерево от порывов ветра упало на остановке общественного транспорта.

Сильный ветер повалил дерево в центре Сум, на улице Ильинской. Оно упало в районе остановки общественного транспорта, пишет СТС. Самого павильона там нет. Только лавчоки, одна из них пострадала.

Общество Упавшее дерево
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