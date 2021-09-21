В Ахтырке разбилась насмерть девочка, выпавшая с 10-го этажа

7 декабря в 12-этажном доме по ул. Полтавской, 10-Б произошла страшная трагедия: около 16:00 жители многоэтажки на козырьке над входом в подъезд обнаружили тело человека. Как стало известно позже, это девочка, не проживавшая в данном доме. Свидетели рассказывают, что она выпала с 10-го этажа здания и от полученных травм погибла на месте.
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители, пишет Роксолана.
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