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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:12163

В Ахтырке разбилась насмерть девочка, выпавшая с 10-го этажа

Школьница погибла в результате падения.

7 декабря в 12-этажном доме по ул. Полтавской, 10-Б произошла страшная трагедия: около 16:00 жители многоэтажки на козырьке над входом в подъезд обнаружили тело человека. Как стало известно позже, это девочка, не проживавшая в данном доме. Свидетели рассказывают, что она выпала с 10-го этажа здания и от полученных травм погибла на месте.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители, пишет Роксолана.

Право Гибель ребенка Несчастный случай
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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