В Ахтырке разбилась насмерть девочка, выпавшая с 10-го этажа Школьница погибла в результате падения.

7 декабря в 12-этажном доме по ул. Полтавской, 10-Б произошла страшная трагедия: около 16:00 жители многоэтажки на козырьке над входом в подъезд обнаружили тело человека. Как стало известно позже, это девочка, не проживавшая в данном доме. Свидетели рассказывают, что она выпала с 10-го этажа здания и от полученных травм погибла на месте.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители, пишет Роксолана.