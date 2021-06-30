На Сумщине во время загрузки военной техники погиб 24-летний военный

Об этом сообщила пресс-офицер 27-й реактивной артиллерийской бригады Анна Максимова, пишет Суспільне.
На странице Кролевецкого горсовета говорится, что Вячеслава зажало между двумя транспортными средствами, которые загружали на платформы вагона. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
Когда будут прощаться с военным пока не известно.
Вячеслав Квокша родился в 1996 году. Живая с родителями в селе Буйвалово, что на Кролеветчине.
В 2017 году пришел на срочную службу, а после остался в рядах военных по контракту. Все время с 2017 года служил в четвертом реактивном артиллерийском дивизионе.
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