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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:47360

На Сумщине спасатели деблокировали пострадавшего из жатки комбайна (видео)

Сегодня, 18 декабря, в 1:58 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи.

По предварительным данным, в г. Дружба на кукурузном поле во время проведения земляных работ, мужчина, 1963 г.р., попал под комбайн.

На место вызова прибыло отделение группы специальной пожарной техники. Как было установлено, ноги мужчины зажали жатки комбайна. Работать спасателям пришлось очень осторожно, чтобы еще больше не травмировать мужчину. Под наблюдением медиков сотрудники ГСЧС осторожно высвободили пострадавшего. Используя носилки, спасатели транспортировали мужчину в автомобиль «скорой». Медработники доставили его в больницу.

К операции привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Право Комбайн Несчастный случай
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