В Харькове на стройке погиб сумчанин Полиция устанавливает обстоятельства гибели мужчины в Московском районе Харькова.

Сообщение о несчастном случае на площади Фейербаха поступило в дежурную часть Харьковского районного управления полиции №2 26 января в 09:40. Предварительно, 51-летний строитель из Сумы погиб в результате обвала стены во время реконструкции нежилого дома.

По адресу выехали следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Информация о событии внесена в Единый учет заявлений и сообщений. В настоящее время проводится проверка, выясняются ли все обстоятельства трагедии, сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.