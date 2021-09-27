В Харькове на стройке погиб сумчанин

Сообщение о несчастном случае на площади Фейербаха поступило в дежурную часть Харьковского районного управления полиции №2 26 января в 09:40. Предварительно, 51-летний строитель из Сумы погиб в результате обвала стены во время реконструкции нежилого дома.
По адресу выехали следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Информация о событии внесена в Единый учет заявлений и сообщений. В настоящее время проводится проверка, выясняются ли все обстоятельства трагедии, сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.
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