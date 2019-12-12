Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:41155

В Конотопе ищут вандалов, которые надругались над 7 могилами

По факту осквернения могил на городском кладбище полиция открыла уголовное производство.

Об осквернении могил на одном из центральных кладбищ города Конотоп, в полицию сообщила смотрителя. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством подразделения. Во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили семь поврежденных надгробий.

По данному факту следователями возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины «Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего». Проводятся все необходимые меры по установлению причастного к преступлению лица и его местонахождение.

Вместе с тем сотрудники полиции обращаются ко всем неравнодушным гражданам с просьбой: если вы владеете любой информацией, которая поможет следствию, сообщите об этом в районный отдел Конотопской полиции по адресу: г. Конотоп, пр. Мира, 14, или по телефонам: (068) 070-21-74 и (050) 307-98-84 или линию 102.

Будем благодарны за помощь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Надругательсвто над могилами
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

На Сумщине поймали рецидивиста, который надругался над могилами
25.08.2021 14:23

На Сумщине поймали рецидивиста, который надругался над могилами

В Шосткинский районный отдел полиции поступило сообщение от смотрителя кладбища о том, что он обнаружил поврежденные могилы....

В Ахтырке участковый разоблачил «кладбищенского» вора
25.05.2020 15:01

В Ахтырке участковый разоблачил «кладбищенского» вора

Злоумышленником оказался местный житель, который, чтобы получить денег, украл с могилы на кладбище элементы металлического ограждения, а затем сдал их...

В сумском суде начали слушать дело о похищении флага с могилы Героя Украины
18.02.2020 09:34

В сумском суде начали слушать дело о похищении флага с могилы Героя Украины

В Заречном райсуде начали рассмотрение дела о похищении флага с могилы Героя Украины Алексея Братушки....

18.12.2019 11:11

Сумчанину дали 4 года за решеткой за надругательство над могилой

Сумской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 28-летнего сумчанина, который незаконно завладел предметами, находящимися на могиле умершего....

Сообщено о подозрении сумчанам, которые сняли флаг с могилы Героя Украины
12.12.2019 11:52

Сообщено о подозрении сумчанам, которые сняли флаг с могилы Героя Украины

Сумской местной прокуратурой сообщено о подозрении двум сумчанам, которые сняли флаг с могилы Алексея Братушки....

view counter
view counter

Статьи

“Птахопродукт” - натуральні продукти для здорового життя
Вчера 11:17
Газова пастка для бізнесу та місцевого самоврядування
Вчера 10:49
Как включить и настроить Siri на Айфон 12 ®
18.11.2021 16:11
Як знайти сімейного лікаря та укласти декларацію на Сумщині: алгоритм
18.11.2021 13:06
Страницы 125-летней истории: Сумской машиностроительный завод в годы войны
18.11.2021 11:44
Все, що треба знати про укрупнення держлісгоспів
18.11.2021 11:09
Ремонт балкона «под ключ»: обустройте комфортное и полезное пространство
17.11.2021 17:58
Служба зайнятості Сумщини про переваги легальної праці
17.11.2021 17:22
Відстороненим антиваксерам не платитимуть ні зарплати, на лікарняних
17.11.2021 16:33
Мамографія рятує жінок!
17.11.2021 14:27
Расширение программы доступных кредитов для бизнеса. Что нужно знать?
17.11.2021 08:57
Олена Шуляк: «Слуга Народу» стане соціальним ліфтом для активних громадян
16.11.2021 13:58
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.