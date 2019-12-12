В Конотопе ищут вандалов, которые надругались над 7 могилами

Об осквернении могил на одном из центральных кладбищ города Конотоп, в полицию сообщила смотрителя. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством подразделения. Во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили семь поврежденных надгробий.
По данному факту следователями возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины «Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего». Проводятся все необходимые меры по установлению причастного к преступлению лица и его местонахождение.
Вместе с тем сотрудники полиции обращаются ко всем неравнодушным гражданам с просьбой: если вы владеете любой информацией, которая поможет следствию, сообщите об этом в районный отдел Конотопской полиции по адресу: г. Конотоп, пр. Мира, 14, или по телефонам: (068) 070-21-74 и (050) 307-98-84 или линию 102.
Будем благодарны за помощь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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