На Сумщине мальчика засыпало грунтом

По словам товарища пострадавшего ребенка, они неоднократно приходили на это место, чтобы откапывать металлолом. Как рассказывает мальчик, когда он увидел, что его приятеля засыпало землей, он побежал за помощью к местной жительнице. По предварительным данным, после того, как женщина пришла на место происшествия, она позвонила по телефону на линию «101».
На место вызова прибыло отделение 5-й государственной пожарно-спасательной части. На одной из сторон котлована спасатели увидели фрагмент капюшона, выглядывавшего на поверхность. Они оперативно приступили к раскапыванию почвы и на глубине около 30 см наткнулись на мальчика, 2009 г.р., которого без признаков жизни достали на поверхность и передали работникам экстренной медицинской помощи. Несмотря на приложенные усилия и проведенные реанимационные мероприятия врачами, спасти мальчика не удалось.
Всего для оказания помощи от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники.
Все обстоятельства и причины происшествия выясняют правоохранители.
Спасатели еще раз призывают граждан, ни при каких обстоятельствах не оставляйте своих детей без присмотра! Разъясняйте им основные правила безопасного поведения и к каким опасным последствиям может привести их несоблюдение, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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