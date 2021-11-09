Сумчанка потеряла 100 тысяч, пообщавшись с фейковым банкиром

По словам потерпевшей, вчера днем ей позвонил неизвестный и представился работником банка. Во время разговора мужчина ввел в заблуждение 60-летнюю женщину, опрометчиво выполнившую все его указания и переведя на указанные им банковские счета немалую сумму денежных средств.
Лишь вечером женщина поняла, что звонок был от мошенников, тогда и обратилась в полицию.
Следователи Сумского районного управления полиции решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество».
Полиция Сумской области предупреждает граждан быть осмотрительными и осторожными при общении по телефону с незнакомцами. Если у Вас возникли сомнения, позвоните в банк самостоятельно или обратитесь в ближайшее отделение.
Ни в коем случае не следуйте инструкциям, предоставляемым телефоном или отправляемым в сообщениях, не сообщайте свои личные данные.
В случае возникновения подобной ситуации срочно обратитесь на спецлинию «102» или в ближайшее отделение полиции, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Пожилой мужчина, поверив неизвестным телефонным собеседникам, потерял все свои сбережения....
Об этом сообщил сам мэр Ромен Олег Стогний в Фейсбуке....
Жертвой Интернет-мошенников стала жительница пгт Знобь-Новгородское....
За совершенное злоумышленник приговорен к трем годам лишения свободы....
Воспользовавшись доверчивостью сумчанина, злоумышленник выманил у него 30 000 гривен....