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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:26188

Сумчанка потеряла 100 тысяч, пообщавшись с фейковым банкиром

Более 100 000 гривен потеряла сумчанка, поддавшись мошенническим действиям телефонного собеседника.

По словам потерпевшей, вчера днем ей позвонил неизвестный и представился работником банка. Во время разговора мужчина ввел в заблуждение 60-летнюю женщину, опрометчиво выполнившую все его указания и переведя на указанные им банковские счета немалую сумму денежных средств.
Лишь вечером женщина поняла, что звонок был от мошенников, тогда и обратилась в полицию.
Следователи Сумского районного управления полиции решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество».
Полиция Сумской области предупреждает граждан быть осмотрительными и осторожными при общении по телефону с незнакомцами. Если у Вас возникли сомнения, позвоните в банк самостоятельно или обратитесь в ближайшее отделение.
Ни в коем случае не следуйте инструкциям, предоставляемым телефоном или отправляемым в сообщениях, не сообщайте свои личные данные.
В случае возникновения подобной ситуации срочно обратитесь на спецлинию «102» или в ближайшее отделение полиции, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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