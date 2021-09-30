За взятку задержан полицейский При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды исполняющим обязанности начальника одного из отделов полиции Полтавского районного управления полиции (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, указанный полицейский требовал у гражданина, занимающегося систематическими перевозками грузов, неправомерную выгоду, обещая не создавать препятствия и не проверять документы во время движения транспортного средства. Правоохранители задержали фигуранта 17 ноября 2021 г. в порядке ст. 208 УК Украины в г. Полтава при получении 10 тыс. грн неправомерной выгоды. До этого задокументирован факт получения им 6 тыс. 500 грн. В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Противоправная деятельность лица прекращена следователями Первого следственного отдела (с дислокацией в г. Полтаве) Территориального управления Государственного бюро расследований по материалам Службы безопасности Украины в Полтавской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.