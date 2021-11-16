В Ахтырке спасатели 8 часов тушили масштабный пожар складского помещения (видео)

На место происшествия был направлен дежурный караул 22-й государственной пожарно-спасательной части и 40-й государственный пожарно-спасательный пост.
Спасатели оперативно прибыли по указанному адресу. В этот момент горение происходило внутри склада. Огонь охватил продукцию и имущество и быстро распространялся по всему зданию. В 18:35 пожар удалось локализовать, предотвратив дальнейшее перекидывание пламени на рядом расположенное другое складское помещение. После этого проводились работы по обнаружению скрытых очагов горения. В 00:33 пожар был ликвидирован.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины возникновения пожара и ущерб выясняются.
Всего к ликвидации пожара привлекалось 15 человек личного состава и 4 единицы специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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