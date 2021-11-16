Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 07:45268

В Ахтырке спасатели 8 часов тушили масштабный пожар складского помещения (видео)

16 ноября в 16:24 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение, что в г. Ахтырка на ул. Заводская горит складское помещение.

На место происшествия был направлен дежурный караул 22-й государственной пожарно-спасательной части и 40-й государственный пожарно-спасательный пост.

Спасатели оперативно прибыли по указанному адресу. В этот момент горение происходило внутри склада. Огонь охватил продукцию и имущество и быстро распространялся по всему зданию. В 18:35 пожар удалось локализовать, предотвратив дальнейшее перекидывание пламени на рядом расположенное другое складское помещение. После этого проводились работы по обнаружению скрытых очагов горения. В 00:33 пожар был ликвидирован.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины возникновения пожара и ущерб выясняются.

Всего к ликвидации пожара привлекалось 15 человек личного состава и 4 единицы специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Ахтырке горит ангар
Вчера 20:13

В Ахтырке горит ангар

В Ахтырке прямо сейчас пожар по улице Заводской....

Ночью на Сумщине ликвидировали возгорание жилого дома
Вчера 17:16

Ночью на Сумщине ликвидировали возгорание жилого дома

Сегодня, 16 ноября, в 1:34 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Мира в...

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео)
Вчера 12:53

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео)

15 ноября в 13:29, на линию экстренного вызова 101, поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Полевая в с....

В Сумах пожарные ликвидировали возгорание в квартире
15.11.2021 13:51

В Сумах пожарные ликвидировали возгорание в квартире

14 ноября в 23:37 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в квартире на 3-м этаже девятиэтажного жилого...

В Конотопе спасатели ликвидировали пожар зерносушилки (видео)
14.11.2021 19:02

В Конотопе спасатели ликвидировали пожар зерносушилки (видео)

Сегодня, 14 ноября, в 13:18 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре на территории зерносушилки по ул. Выровская...

Новости

На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 387 человек
Вчера 09:06
В Сумах младшие ученики пойдут в школу с 17 ноября
12.11.2021 14:55
Кому в Сумах завтра выключат свет?
Сегодня 08:02
Сумчане стали чемпионами мира по панкратиону
Сегодня 07:54
В Ахтырке спасатели 8 часов тушили масштабный пожар складского помещения (видео)
Сегодня 07:45
В Ахтырке горит ангар
Вчера 20:13
Пьяный сумчанин пытался прыгнуть с Харьковского моста: его спасли (видео)
Вчера 20:10
В Сумах пьяный водитель устроил ДТП и скрылся с места происшествия
Вчера 17:57
В Сумах произошла тройная авария с маршруткой
Вчера 17:27
У главы Сумской облгосадминистрации – новый заместитель
Вчера 17:24
Ночью на Сумщине ликвидировали возгорание жилого дома
Вчера 17:16
Рятувальники закликають сумчан дбати про пожежну безпеку при використанні в житловому секторі саун (лазень)
Вчера 16:38
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Інструкція з виховання мажорів (Ніколя Кюш, 2021)
Інструкція з виховання мажорів (Ніколя Кюш, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.25
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.00; 18.35
Остання з нас (Яко Баувер, 2021)
Остання з нас (Яко Баувер, 2021)
Кино Планета Кіно
22.00
Незнайомець (Нанея Міята, 2021)
Незнайомець (Нанея Міята, 2021)
Кино Планета Кіно
16.45; 20.00
Хороший, поганий, коп (Джо Карнаган, 2021)
Хороший, поганий, коп (Джо Карнаган, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.10
Котячі світи Луїса Вейна (Вілл Шарп, 2021)
Котячі світи Луїса Вейна (Вілл Шарп, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 14.45; 19.15
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Кино Планета Кіно
12.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.