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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:42245

Шосткинские полицейские сообщили о подозрении циничному вору

Правоохранители уже установили причастность 20-летнего парня к совершению ряда краж, в которых пострадали девушка, знакомый и даже отца злоумышленника.

В первом случае, употребляя алкоголь в одной компании с 40-летним потерпевшим, парень воспользовался удачным моментом и украл у него мобильный телефон. Нашли украденный гаджет уже в ломбарде, откуда его выкупил сам хозяин.

Еще одно средство связи 20-летний парень похитил у своей девушки. Обняв ее, злоумышленник незаметно вытащил из ее кармана мобильный телефон, разрядившийся на тот момент. Когда девушка обнаружила исчезновение гаджета, он вместе с ней даже искал якобы потерянный телефон.

Сотрудники полиции также доказали причастность парня к исчезновению 3 000 грн с банковской карты своего отца. Установлено, что пока мужчина спал, его сын воспользовался свободным доступом к его мобильному телефону и перевел средства с помощью специального мобильного приложения на карточку своей знакомой. Деньги они вместе прогуляли, однако двух тысяч гривен им не хватило. Чтобы продолжить веселье, парень прибег к уловкам и выманил у отца его банковскую карточку, пин-код от которой он хорошо знал.

Следователи полиции уже сообщили парню о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает арест сроком от трех до шести месяцев или ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Окончательное наказание ему предопределит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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