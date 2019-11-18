Сумчане стали чемпионами мира по панкратиону В Харькове стартовал чемпионат мира по панкратиону.

Сумчане в составе сборной, которая заняла первое командное место, стали лучшими в мире. Первый день чемпионата прошел с подавляющим преимуществом украинских спортсменов, львиную долю побед среди которых одержали спортсмены Сумщины.

Чемпионами и чемпионками стали Светлана Скрипнык, Виктория Синявина, Амина Ганская, Елена Сушко, Дмитрий Баранов, Кирилл Горобец. Удачный дебют и серебряные награды завоевали Ольга Де-Кен-Не и Данил Чередниченко. Об этом сообщил главный тренер сборной сумчанин Сергей Чередниченко.