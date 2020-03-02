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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 22:10187

В Сумах продолжается чемпионат по индорхоккею

В спортзале областной ДЮСШ продолжается первый тур чемпионата Украины по индорхоккею среди женщин.

Во второй день было сыграно 6 матчей:

СДЮШОР «Динамо» Сумы – ИФК СумГПУ Сумы3:2

«Динамо» Сумы – Сумская ОДЮСШ 7:3

ДЮСШ г. Борисполь – МСК «Сумчанка» 1:10

«Динамо» – СДЮШОР «Динамо» 12:2

ИФК СумГПУ – МСК «Сумчанка» 0:13

СОДЮСШ – ДЮСШ г. Борисполь 2:3

Завтра пройдут еще три игры первого тура.

Спорт Индорхоккей
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