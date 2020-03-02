В Сумах продолжается чемпионат по индорхоккею В спортзале областной ДЮСШ продолжается первый тур чемпионата Украины по индорхоккею среди женщин.

Во второй день было сыграно 6 матчей: СДЮШОР «Динамо» Сумы – ИФК СумГПУ Сумы3:2 «Динамо» Сумы – Сумская ОДЮСШ 7:3 ДЮСШ г. Борисполь – МСК «Сумчанка» 1:10 «Динамо» – СДЮШОР «Динамо» 12:2 ИФК СумГПУ – МСК «Сумчанка» 0:13 СОДЮСШ – ДЮСШ г. Борисполь 2:3 Завтра пройдут еще три игры первого тура.