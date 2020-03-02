В Сумах продолжается чемпионат по индорхоккею

Во второй день было сыграно 6 матчей:
СДЮШОР «Динамо» Сумы – ИФК СумГПУ Сумы3:2
«Динамо» Сумы – Сумская ОДЮСШ 7:3
ДЮСШ г. Борисполь – МСК «Сумчанка» 1:10
«Динамо» – СДЮШОР «Динамо» 12:2
ИФК СумГПУ – МСК «Сумчанка» 0:13
СОДЮСШ – ДЮСШ г. Борисполь 2:3
Завтра пройдут еще три игры первого тура.
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