Сумские футзалисты проиграли донецким АФФК «Сумы» в принципиальном матче проигрывают «ДЕ Трейдингу» с Доннетчины.

АФФК «Сумы» в игре 11-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге принимал «ДЕ Трейдинг» из Николаевки.

События на площадке начали развиваться очень быстро, и уже на второй минуте Роман Зеленский неудачно принял мяч у ворот и тот отскочил в сетку, - 0:1. Но буквально в следующей атаке Олег Выставной ответил взаимностью, подправив мяч в свои ворота, - 1:1. Больше голов в первом тайме не было.

Все самое интересное началось после перерыва. На 26-й минуте Денис Зеленкевич после шикарной передачи через всю площадку вышел один на один с вратарем и пробил в правый угол, - 2:1. Сумчане очень быстро исчерпали лимит фолов, и соперник принялся бить дабл-пенальти. Сначала Майкон не смог переиграть Балухту, а уже после седьмого фола и удара уроженца Конотопа Виталия Дзюбы Жуниньо первым успел на добивание, - 2:2.

Через несколько секунд Дзюба покинул площадку за второе предупреждение, но это сыграло на руку гостям. Сначала Жуниньо оформил дубль, а затем Выставной забил уже в пустые ворота, когда наши играли в пять полевых игроков.

После этого поражения «Сумы» остаются на седьмом месте с 9 очками. У «ДЕ Трейдинга» 7 баллов, у «Сокола» - 5.