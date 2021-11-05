В КСПУ заявили об угрозе срыва теплоснабжения трети Сум

С 6 по 12 ноября зафиксировано 11 таких порывов. В КСПУ заявляют, что из-за из-за ужасающего состояния тепловых сетей, которые принадлежат городу, но никем не обслуживаются, возникла угроза срыва теплоснабжения на территории ее обслуживания. По мнению тепловиков, сети города оказались не готовы для транспортировки теплоносителя в жилые дома.
При этом на предприятии заявляют, что при понижении температуры воздуха Котельная северного промузла может не удержать баланс давления, как следствие - угроза аварийной остановки котельной и потери всей системы теплоснабжения в части города, обслуживаемой ООО «КСПУ».
При этом «КСПУ» заявляет о ежедневных обращениях к городским властям, но ответа якобы не получает. Этим тепловики объясняют, что до сих пор часть жилых домов без отопления.
На 12.00 пятницы в 15 жилых домах услуга отопления не предоставлена по причине порывов на:
- внутридомовых тепловых сетях,
- сетях, обслуживающих ООО «Сумытеплоэнерго»,
- сетях, находящихся на балансе территориальной громады города.
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